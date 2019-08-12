Главный тренер АПОЭЛ: "Можем победить очень сильного соперника" - ФОТО

"Не могу сказать, на сколько мы готовы в процентном выражении, но у нас очень хорошая команда".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер кипрского футбольного клуба АПОЭЛ Томас Долл на пресс-конференции перед ответным матчем III отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА против азербайджанского "Карабаха".

Пятидесятитрёхлетний немецкий специалист отметил, что пришёл в команду недавно и провёл всего 4 тренировки.

"Завтра мы будем играть уверенно. Мы должны забить 2 гола. Всего мы провели 4 тренировки. Я доволен футболистами. К сожалению, в первой встрече они не смогли проявить всё, на что способны. Важно сыграть лучше чем в первом матче. Завтра нам необходимо показать другую игру. У меня был разговор с футболистами. Чувствую, что у нас есть шанс. Можем победить очень сильного соперника. Не могу сказать, в чём будет заключаться "другая игра" (смеётся). Увидите во время матча", - заявил Т.Долл.

Отметим, что "Карабах" в первой игре в Никосии одержал победу со счётом 2:1. Ответный матч начнётся 13 августа в 20:30 по местному времени на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку.