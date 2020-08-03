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Report Georgia

Глава ФИФА не будет отстранен на время расследования

Глава ФИФА не будет отстранен на время расследования Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранен в ходе расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.
Футбол
3 августа 2020 г. 00:23
Глава ФИФА не будет отстранен на время расследования

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не будет отстранен в ходе расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении организации, распространенном в воскресенье в Женеве.

Напомним, что 30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Как стало ранее известно, Лаубер несколько раз неофициально встречался с президентом ФИФА в то время, когда прокуратура вела расследование нескольких дел, связанных с федерацией футбола. Надзорная комиссия прокуратуры и затем федеральный административный суд пришли к заключению, что Лаубер "не сообщил правду" комиссии о своей третьей встрече с Инфантино и тем самым "грубо нарушил свои служебные обязанности".

"Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции в ФИФА и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире", - говорится в заявлении. В федерации считают, что "не было и нет абсолютно никакой причины возбуждать какое-либо расследование, поскольку ничего криминального не произошло и нет ничего такого, что позволило бы предположить наличие криминальных нарушений". По мнению ФИФА, встречи Инфантино с Лаубером "не были незаконными". В то время, когда они проходили, прокуратура Швейцарии вела более 20 уголовных дел, связанных с ФИФА, и федерация была пострадавшей стороной в этой процедуре. В этой связи "было полностью логичным, что президент ФИФА будет встречаться с федеральным прокурором Швейцарии". Цель таких встреч "всегда состояла в том, чтобы предложить полную поддержку со стороны ФИФА в расследованиях". Эти встречи "ни в коей мере не были секретными", а были организованы прокуратурой Швейцарии "в общественных местах, таких как гостиницы и рестораны".

Когда произошла первая встреча, Инфантино "был президентом ФИФА всего 24 дня", отмечается в заявлении. Федерация была в то время в "катастрофической ситуации, и существовал риск, что она будет названа преступной организацией властями США". "В этой токсичной атмосфере" отношения между ФИФА и офисом федерального прокурора Швейцарии "были одним из насущных вопросов, которыми должен был заниматься президент ФИФА". Инфантино "хотел объяснить конкретные шаги, предпринятые для введения хорошего управления в ФИФА".

По мнению федерации, швейцарский спецпрокурор Стефан Келлер, возбудивший уголовное расследование в отношении Инфантино, "не представил серьезных элементов или законного основания для открытия какого-либо расследования". Кроме того, президента ФИФА предварительно не попросили объясниться. Исходя из этого, федерация и ее президент "категорически отрицают какое-либо участие или предположение" о том, что Инфантино "мог попытаться оказать какое-либо ненадлежащее влияние на федерального прокурора Швейцарии".

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