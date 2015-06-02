Генсек АФФА: Верим, что на игре с Норвегией добьемся поставленной цели

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "В игре с норвежской сборной мы должны завоевать три очка". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генсек АФФА Эльхан Мамедов.

Он напомнил, что пока на отборочном групповом этапе "ЕВРО-2016" у нашей сборной всего 3 очка: "Этого очень мало. Наша сборная приступила к подготовке к игре. С этой целью команда отправилась на учебно-тренировочные сборы в Австрию. 7 июня состоится товарищеская игра с Сербией. Это будет хорошим шансом для испытания наших футболистов. Верим, что в игре с Норвегией мы достигнем поставленной цели".

Э.Мамедов также рассказал о приглашенном в национальную сборную Павле Пашаеве: "Он также сам выступил с инициативой участвовать в сборной. До того, как пригласить Павла Пашаева в сборную, главный тренер Роберт Просинечки следил за его игрой".

Отметим, что новрежско-азербайджанский матч состоится 12 июня.