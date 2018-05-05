 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гаттузо пообещал выбить зубы игроку "Милана", если тот будет отвлекаться от игры

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о перспективах 19-летнего полузащитника россонери Хакима Мастура.

    Как передает Report, в текущем сезоне Мастур выступает за молодёжный состав "Милана", за первую команду он пока не дебютировал.

    "Мы много говорили в последнее время. Я даже угрожал ему, поскольку он стал известен скорее благодаря видео, нежели игрой на поле. Но он этого больше не делает, потому что я сказал, что выбью ему зубы.

    Мастуру нужно стабильно играть, так как он потерял определённую остроту, хотя есть и некоторые улучшения", — цитирует Гаттузо Football Italia.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi