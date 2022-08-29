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Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии

Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии.
Футбол
29 августа 2022 г. 05:38
Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн забил свой 200-й гол в чемпионатах Англии.

Как передает Report, по данным статистического портала Opta Sport, на счету английского нападающего 186 голов в английской Премьер-лиге (за "шпор"), девять - в Чемпионшипе (семь за "Миллуолл" и два за "Лестер") и пять - в Первой лиге (за "Лейтон Ориент").

Событие случилось в 4-м туре АПЛ, в котором "Тоттенхэм" играет на выезде с "Ноттингем Форест". Гарри Кейн забил юбилейный гол уже на пятой минуте матча, ассистировал ему полузащитник Деян Кулушевски.

Напомним, ранее Кейн побил рекорд экс-игрока "Манчестер Сити" Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб. В матче 3-го тура с "Вулверхэмптоном" Кейн сумел забить 185-й мяч в футболке "шпор". Текущая игра с "Ноттингем Форест" позволила английскому нападающему обновить свой рекорд.

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Версия на азербайджанском языке Harri Keyn İngiltərə çempionatlarında yubiley qolunu vurub

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