"Габала" заключит контракт с нигерийским футболистом

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист украинского клуба "Олимпик" (Донецк) Иса Шериф находится на просмотре в клубе "Габала".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, 25-летний полузащитник приехал для подписания контракта с азербайджанским клубом.

Его переход будет реализован в качестве свободного агента. В этом случае главный тренер Роман Григорчук привлечет в свою команду 10-го футболиста, игравшего в чемпионате Украины.

Менеджер клуба "Габала" Сабухи Сафиярлы заявил Report, что И.Шериф в настоящее время находится на просмотре. По его словам, nока решение о контракте не принято.

Отметим, что срок контракта И.Шерифа с "Олимпик" истекает в декабре.