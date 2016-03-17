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    "Габала" заключит контракт с нигерийским футболистом

    Иса Шериф является десятым футболистом, игравшим в чемпионате Украины

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Бывший футболист украинского клуба "Олимпик" (Донецк) Иса Шериф находится на просмотре в клубе "Габала". 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, 25-летний полузащитник приехал для подписания контракта с азербайджанским клубом. 

    Его переход будет реализован в качестве свободного агента. В этом случае главный тренер Роман Григорчук привлечет в свою команду 10-го футболиста, игравшего в чемпионате Украины. 

    Менеджер клуба "Габала" Сабухи Сафиярлы заявил Report, что И.Шериф в настоящее время находится на просмотре. По его словам, nока решение о контракте не принято. 

    Отметим, что срок контракта И.Шерифа с "Олимпик" истекает в декабре.

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