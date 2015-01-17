"Габала" включил в состав еще одного победителя Кубка УЕФА

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Нападающий одесского "Черноморца" Руслан Фомин продолжит карьеру в азербайджанской "Габале".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Габалы", 28-летний форвард подписал с новым клубом контракт, рассчитанный на полгода.

Напомним, что "Габалу" возглавляет экс-наставник "Черноморца" Роман Григорчук. После его переезда в Азербайджан два других игрока одесского клуба - Алексей Гай и Дмитрий Безотосный - последовали за своим бывшим главным тренером.