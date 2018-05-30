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    "Габала" рассталась с украинским легионером

    Контракт с 31-летним центральным защитником не был продлен

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Габала" рассталась с Виталием Вернидубом. 

    Об этом Report сообщил новый главный тренер команды Санан Гурбанов. 

    По его словам, контракт с 31-летним центральным защитником не был продлен.  

    Главный тренер отметил, что в ближайшие дни будет принято решение о футболистах, срок контракта которых истек, и новых игроках, которых планируется привлечь в команду. 

    С.Гурбанов также не исключил трансфер легионеров в "Габалу". 

    Отметим, что Виталий Вернидуб выступал в "Габале" с 11 июня 2015 года. 

    После его ухода в команде остался всего один украинский легионер. Это - вратарь Дмитрий Безотосный. 

    В отличие от Вернидуба, контракт с Безотосным продлен. 

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