"Габала" рассталась с украинским легионером

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "Габала" рассталась с Виталием Вернидубом.

Об этом Report сообщил новый главный тренер команды Санан Гурбанов.

По его словам, контракт с 31-летним центральным защитником не был продлен.

Главный тренер отметил, что в ближайшие дни будет принято решение о футболистах, срок контракта которых истек, и новых игроках, которых планируется привлечь в команду.

С.Гурбанов также не исключил трансфер легионеров в "Габалу".

Отметим, что Виталий Вернидуб выступал в "Габале" с 11 июня 2015 года.

После его ухода в команде остался всего один украинский легионер. Это - вратарь Дмитрий Безотосный.

В отличие от Вернидуба, контракт с Безотосным продлен.