"Габала" распрощалась с Романом Григорчуком

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Габала" официально объявил, что распрощался с главным тренером Романом Григорчуком.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, это решение было принято после финального матча Кубка Азербайджана в ходе встречи руководства клуба с украинским специалистом.

На этой встрече было решено не продлевать контракт. Спортивный клуб "Габала" поблагодарил Романа Григорчука за деятельность в команде в 2015 – 2018 годах, пожелал ему успехов в жизни и будущей карьере.

Отметим, что ставший тренером "Габалы" в начале 2015 года Роман Григорчук проработал в клубе 3,5 года. Р.Григорчук, который вместе с "красно-черными" дважды становился серебряным призером Премьер-Лиги, дважды - бронзовым призером (2014/2015, 2015/2016), 2 раза доходил до финала Кубка Азербайджана. Трижды выступавшая под руководством Григорчука в Евролиге, "Габала" выходила в групповой этап турнира в сезонах 2015/2016 и 2016/2017.