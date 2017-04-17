"Габала" и "Интер" могут быть награждены раньше "Карабаха"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Чемпион Премьер-лиги Азербайджана в сезоне 2016/2017 года "Карабах" не получит кубок чемпиона на своей площадке. Как сообщает Report, причиной этого является выездная встреча агдамского представителя в последнем XXVIII туре с "Нефтчи".

Профессиональная футбольная лига в едином порядке награждает чемпиона Азербайджана в последнем туре на игре с участием команды-победителя. Однако в текущем чемпионате реализовать это не удастся. Потому что чемпион "Карабах" в последнем туре станет гостем "Нефтчи", кандидаты на серебро и бронзу - "Габала" встретится в Сумгайыте с одноименным представителем города, а "Интер" - с "Кяпязом" в Гяндже. Более того, с учетом борьбы "Нефтчи", "Кяпяза" и "Сумгайыта" за 4-е место, дающее пропуск в Лигу Европы, невозможно назначить встречи с участием названных команд в разные дни и время.

Исполнительный директор "Карабаха" Амрах Челикель сообщил Report, что вручение кубка чемпионов на Bakcell Arena не представляет для них проблемы. Представитель клуба отметил, что они не будут обращаться в ПФЛ, чтобы церемония награждения прошла в очередном туре на домашней игре с "Сумгайытом": "Мы поступим так, как решит ПФЛ. Мы не намерены обращаться в организационную структуру, чтобы награждение состоялось на домашней игре с "Сумгайытом". Я думаю, вручение кубка до завершения чемпионата было бы неинтересно".

В ПФЛ Report сообщили, что награждение "Карабаха" после встречи с "Нефтчи" достоверно. Однако пока не дано окончательного решения, где "Габала" и "Интер" получат свои серебро и бронзу. Награждение возможно после встречи в Габале в рамках XXVII тура с участием обеих команд. Это возможно в том случае, если "Габала" на домашнем поле начнет со счета 0:3 и 1:3 и одержит победу с разницей в 2 мяча. В таком случае "красно-черные" официально получат серебро, а "Интер" - бронзу.

Отметим, что игры последних 2 туров состоятся 23 и 29 апреля.