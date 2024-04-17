Футбольные правила хотят изменить из-за вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить наказание для вратарей, которые затягивают время.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить наказание для вратарей, которые затягивают время.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, сейчас назначается свободный удар, если вратарь удерживает мяч в руках более шести секунд. Судьи почти не применяют санкции к игрокам за это нарушение из-за того, что считают наказание слишком строгим.

Теперь предлагается разрешить голкиперу держать мяч в руках восемь секунд. Арбитр начнет отсчитывать время, когда голкипер зафиксирует мяч. Последние три секунды арбитр будет отсчитывать время с поднятой рукой. В первый раз арбитр устно предупредит голкипера. Если вратарь во второй раз не введет по истечении срока мяч в игру, судья назначит угловой удар или аут на одной линии с точкой пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.