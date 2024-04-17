О нас

Футбольные правила хотят изменить из-за вратарей

Футбольные правила хотят изменить из-за вратарей Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить наказание для вратарей, которые затягивают время.
Футбол
17 апреля 2024 г. 23:53
Футбольные правила хотят изменить из-за вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить наказание для вратарей, которые затягивают время.

Как передает Report со ссылкой на ESPN, сейчас назначается свободный удар, если вратарь удерживает мяч в руках более шести секунд. Судьи почти не применяют санкции к игрокам за это нарушение из-за того, что считают наказание слишком строгим.

Теперь предлагается разрешить голкиперу держать мяч в руках восемь секунд. Арбитр начнет отсчитывать время, когда голкипер зафиксирует мяч. Последние три секунды арбитр будет отсчитывать время с поднятой рукой. В первый раз арбитр устно предупредит голкипера. Если вратарь во второй раз не введет по истечении срока мяч в игру, судья назначит угловой удар или аут на одной линии с точкой пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi