Футболисты сборной Азербайджана встретились с детьми с синдромом Дауна

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке АФФА на Бакинском олимпийском стадионе состоялась встреча с детьми из "Реабилитационного центра людей с синдромом Дауна", действующего при Общественном объединении "Забота - во имя здорового поколения".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, прибывших на стадион на автобусе национальной команды детей на арене встречали генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и члены различных сборных.

После поздравлений с праздником от генерального секретаря дети с членами сборной вышли на поле. После игр с мячом на основном поле Бакинского олимпийского стадиона детям были вручены праздничные подарки.