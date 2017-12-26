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    Футболисты сборной Азербайджана встретились с детьми с синдромом Дауна

    На встрече также принял участие генеральный секретарь ассоциации Эльхан Мамедов
    © Affa.az

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке АФФА на Бакинском олимпийском стадионе состоялась встреча с детьми из "Реабилитационного центра людей с синдромом Дауна", действующего при Общественном объединении "Забота - во имя здорового поколения".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, прибывших на стадион на автобусе национальной команды детей на арене встречали генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и члены различных сборных.

    После поздравлений с праздником от генерального секретаря дети с членами сборной вышли на поле. После игр с мячом на основном поле Бакинского олимпийского стадиона детям были вручены праздничные подарки.

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