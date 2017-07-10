Футболисты клуба "Сабаиль" разместятся на Bayıl Arena

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Футболисты дебютанта Премьер-лиги Азербайджана по футболу - клуба "Сабаиль" разместятся на стадионе Bayıl Arena.

Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба.

Отмечается, что для этого над двухэтажным зданием на Bayıl Arena строят еще один дополнительный этаж. Продолжающиеся на данный момент строительные работы завершатся до старта сезона 2017/2018.

Напомним, что занявший второе место в I дивизионе и завоевавший путевку в элиту клуб "Сабаиль" проводит домашние игры на стадионе Bayıl Arena. Впредь столичная команда будет использовать арену и в качестве базы.

Церемония открытия построенного при АФФА стадиона Bayıl Arena состоялась в августе 2012 года. Здесь действуют 4 раздевалки, в каждой из которой по 25 шкафчиков, 2 туалета, 7 душевых кабин и массажный стол.

На стадионе также созданы 2 судейские комнаты, в каждой из которых по 6 шкафчиков, одному туалету, одной душевой, врачебная комната, комната ФИФА-УЕФА.

Стадион в целом рассчитан на 3 200 болельщиков. 450 мест - VİP. Для инвалидов установлены 9 мест, а у входа - 4 турникета. Здесь также существуют 3 "skybox" и VİP Lounge на 60 мест.