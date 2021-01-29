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Футболисты "Баварии" заразились коронавирусом

Футболисты "Баварии" заразились коронавирусом Полузащитники "Баварии" Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус.
Футбол
29 января 2021 г. 19:11
Футболисты Баварии заразились коронавирусом

Полузащитники "Баварии" Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер команды Ханс Флик.

"Хави и Леон заразились и оба отправились на карантин. Следующие пару недель мы будем без них. Плохо, что они одновременно заболели", - приводит слова Флика Bild.

"Бавария" занимает первое место в бундеслиге с 42 очками в 18 матчах.

25-летний немец Горецка в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

32-летний испанец Мартинес забил 1 мяч и отдал 2 передачи в 18 матчах.

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Версия на азербайджанском языке "Bavariya"nın iki futbolçusunda koronavirus aşkarlandı

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