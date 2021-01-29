Футболисты "Баварии" заразились коронавирусом

Полузащитники "Баварии" Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус.

Полузащитники "Баварии" Леон Горецка и Хави Мартинес сдали положительные тесты на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщил главный тренер команды Ханс Флик.

"Хави и Леон заразились и оба отправились на карантин. Следующие пару недель мы будем без них. Плохо, что они одновременно заболели", - приводит слова Флика Bild.

"Бавария" занимает первое место в бундеслиге с 42 очками в 18 матчах.

25-летний немец Горецка в нынешнем сезоне сыграл в 20 матчах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

32-летний испанец Мартинес забил 1 мяч и отдал 2 передачи в 18 матчах.