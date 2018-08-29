Футболисты английского клуба подрались во время тренировки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Во время тренировки футболистов английского "Ньюкасла" произошла драка.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, инцидент был отмечен до домашнего матча с "Челси" в III туре Премьер-лиги.

Во время подготовки к матчу возник спор между защитником Джамаалом Ласселлсом и полузащитником Мэттом Ритчи.

А в раздевался спор перерос в драку. Товарищам по команде с трудом удалось разъединить футболистов.

Отмечается, что позже Ласселлс и Ритчи помирились, пожав друг другу руки.

Напомним, что на прошедшем 26 августа матче "Челси" одержала победу со счетом 2:1.