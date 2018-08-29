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    Футболисты английского клуба подрались во время тренировки

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Во время тренировки футболистов английского "Ньюкасла" произошла драка. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, инцидент был отмечен до домашнего матча с "Челси" в III туре Премьер-лиги. 

    Во время подготовки к матчу возник спор между защитником Джамаалом Ласселлсом и полузащитником Мэттом Ритчи. 

    А в раздевался спор перерос в драку. Товарищам по команде с трудом удалось разъединить футболистов. 

    Отмечается, что позже Ласселлс и Ритчи помирились, пожав друг другу руки. 

    Напомним, что на прошедшем 26 августа матче "Челси" одержала победу со счетом 2:1.

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