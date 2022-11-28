Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране

Экс-футболисту сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи и его семье угрожают в Иране.
Как сообщает Report, об этом 53-летний Даеи написал в своем Instagram.
Бывший форвард сообщил о многочисленных угрозах, добавив, что они исходят от некоторых учреждений, СМИ и неизвестных лиц.
Отметим, что недавно Али Даеи заявил о солидарности с протестующими в Иране, после чего у него изъяли паспорт. Легендарный футболист сборной Ирана также объявил, что не поедет на чемпионат мира в Катаре из-за ситуации в стране.