Футболисту азербайджанского происхождения и его семье угрожают в Иране

Экс-футболисту сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи и его семье угрожают в Иране.

Экс-футболисту сборной Ирана азербайджанского происхождения Али Даеи и его семье угрожают в Иране.

Как сообщает Report, об этом 53-летний Даеи написал в своем Instagram.

Бывший форвард сообщил о многочисленных угрозах, добавив, что они исходят от некоторых учреждений, СМИ и неизвестных лиц.

Отметим, что недавно Али Даеи заявил о солидарности с протестующими в Иране, после чего у него изъяли паспорт. Легендарный футболист сборной Ирана также объявил, что не поедет на чемпионат мира в Катаре из-за ситуации в стране.