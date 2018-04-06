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    Футболисту "Атлетико" не удалось обновить связанный с "Карабахом" рекорд

    Коке забил самый быстрый гол в истории клуба

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Футболист испанского "Атлетико" Коке забил самый быстрый гол в истории клуба.

    Как сообщает Report, это произошло на первом матче 1/4 финала Лиги Европы с португальским клубом "Спортинг".

    Испанский полузащитник отличился на 22-й секунде матча. Однако 26-летнему футболисту не удалось обновить связанный с "Карабахом" рекорд.

    Самый быстрый гол Лиги Европы был зарегистрирован в сезоне 2016-2017. На матче в группе J между "Карабахом" и "Слованом" (2:2) на 10-й секунде отличился футболист чешской команды Ян Сикора.

    Отметим, что на первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Атлетико" обыграл "Спортинг" со счетом 2:0. 

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