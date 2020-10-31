Травмированный в матче с "Карабахом" футболист на три недели будет отлучен от футбола

Футболист испанского "Вильярреала" Хуан Фойт, получивший травму в матче II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом", прояснил возникшую ситуацию.

Футболист испанского "Вильярреала" Хуан Фойт, получивший травму в матче II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом", прояснил возникшую ситуацию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 22-летний защитник травмировал мышцы, и по этой причине на три недели будет отлучен от футбола.

По состоянию здоровья талантливому футболисту придется пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 с Парагваем и Перу.

Напомним, что в матче, состоявшемся на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, "Карабах" уступил "Вильярреалу" со счетом 1:3.