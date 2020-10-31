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Травмированный в матче с "Карабахом" футболист на три недели будет отлучен от футбола

Травмированный в матче с "Карабахом" футболист на три недели будет отлучен от футбола Футболист испанского "Вильярреала" Хуан Фойт, получивший травму в матче II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом", прояснил возникшую ситуацию.
Футбол
31 октября 2020 г. 11:04
Травмированный в матче с Карабахом футболист на три недели будет отлучен от футбола

Футболист испанского "Вильярреала" Хуан Фойт, получивший травму в матче II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с "Карабахом", прояснил возникшую ситуацию.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 22-летний защитник травмировал мышцы, и по этой причине на три недели будет отлучен от футбола.

По состоянию здоровья талантливому футболисту придется пропустить отборочные матчи ЧМ-2022 с Парагваем и Перу.

Напомним, что в матче, состоявшемся на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, "Карабах" уступил "Вильярреалу" со счетом 1:3.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"la oyunda zədələnmiş futbolçu 3 həftə oynamayacaq

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