Футболист сборной Азербайджана забил первый гол в турецком клубе

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Болуспор", где выступает футболист сборной Азербайджана Уфук Будак, испытал силы на товарищеской встрече.

Как сообщает Report, на стадионе Болу Ататюрк команда встретилась с клубом "Карадениз Эрегли Беледийеспор", считающимся клубом любительской лиги.

Встреча завершилась победой представителей Болу со счетом 3:1. Начавший матч в стартовом составе Уфук Будак на 41 минуте забил гол, сравняв счет. Это первый его гол в новой команде.

Отметим, что в летнем трансферном окне Уфук Будак перешел в "Болуспор". После 4 туров в I лиге Турции команда находится на II строчке с 12 очками. На первом месте - "Генджлербирлийи" с 12-ю очками.