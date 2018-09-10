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    Футболист сборной Азербайджана забил первый гол в турецком клубе

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Болуспор", где выступает футболист сборной Азербайджана Уфук Будак, испытал силы на товарищеской встрече. 

    Как сообщает Report, на стадионе Болу Ататюрк команда встретилась с клубом "Карадениз Эрегли Беледийеспор", считающимся клубом любительской лиги. 

    Встреча завершилась победой представителей Болу со счетом 3:1. Начавший матч в стартовом составе Уфук Будак на 41 минуте забил гол, сравняв счет. Это первый его гол в новой команде. 

    Отметим, что в летнем трансферном окне Уфук Будак перешел в "Болуспор". После 4 туров в I лиге Турции команда находится на II строчке с 12 очками. На первом месте  - "Генджлербирлийи" с 12-ю очками.

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