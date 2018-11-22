Футболист сборной Азербайджана вернулся в свой клуб травмированным

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашов вернулся в свой клуб "Пройссен Мюнстер", выступающий в третьей лиге Германии, травмированным.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, 27-летний нападающий в матче VI тура Лиги наций УЕФА, где команда уступила Косово со счетом 0:4, получил травму паховой области. По этой причине Дадашов в начале второго тайма игры уступил место Афрану Исмайлову.

Главный тренер клуба Марко Антверпен выразил надежду, что травма не серьезная и опытный форвард сможет выступить против "Брауншвейга".

Отметим, что в последних 4 встречах Руфат Дадашов выходил на поле в стартовом составе, но не смог забить гол.