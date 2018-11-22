 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист сборной Азербайджана вернулся в свой клуб травмированным

    По этой причине в начале второго тайма игры с Косово он уступил место Афрану Исмайлову

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашов вернулся в свой клуб "Пройссен Мюнстер", выступающий в третьей лиге Германии, травмированным.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, 27-летний нападающий в матче VI тура Лиги наций УЕФА, где команда уступила Косово со счетом 0:4, получил травму паховой области. По этой причине Дадашов в начале второго тайма игры уступил место Афрану Исмайлову.

    Главный тренер клуба Марко Антверпен выразил надежду, что травма не серьезная и опытный форвард сможет выступить против "Брауншвейга".

    Отметим, что в последних 4 встречах Руфат Дадашов выходил на поле в стартовом составе, но не смог забить гол. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi