Футболист сборной Азербайджана провел первую игру в клубе "Эйбар"

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Футболист национальной команды Азербайджана Эдди Исрафилов вышел на первую игру в составе испанского клуба "Эйбар".

Как сообщает Report, он заменил игрока на матче, проведенном с "Малагой" в III туре Ла Лиги.

На 66-ой минуте матча член сборной команды заменил Гонзало Эскаланте, и спустя 8 минут был наказан, получив желтую карточку.

Игра, прошедшая на стадионе "Ла-Росаледа" в Малаге, завершилась ничьей.

Отметим, что набравший за три игры 7 очков клуб "Эйбар" оказался на пятой ступени турнирной таблицы.