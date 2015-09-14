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    Футболист сборной Азербайджана провел первую игру в клубе "Эйбар"

    Эдди Исрафилов вышел на поле на 66-ой минуте матча

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Футболист национальной команды Азербайджана Эдди Исрафилов вышел на первую игру в составе испанского клуба "Эйбар".

    Как сообщает Report, он заменил игрока на матче, проведенном с "Малагой" в III туре Ла Лиги.

    На 66-ой минуте матча член сборной команды заменил Гонзало Эскаланте, и спустя 8 минут был наказан, получив желтую карточку.

    Игра, прошедшая на стадионе "Ла-Росаледа" в Малаге, завершилась ничьей.

    Отметим, что набравший за три игры 7 очков клуб "Эйбар" оказался на пятой ступени турнирной таблицы.

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