Футболист "Ромы": В сложном матче с "Карабахом" мы добились хорошего результата"

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Мы знали, что будет трудно. Но в итоге достигли результата, на который все надеялись".

Как сообщает Report, об этом футболист итальянской "Ромы" Даниеле де Росси сказал после матча VI тура группового этапа Лиги Чемпионов, который завершился победой над "Карабахом" со счетом 1:0.

34-летний капитан столичной команды, становление лидером группы С считает фантастическим результатом.

Другой футболист "Ромы" Раджа Наингголан сказал приятные слова о "Карабахе": "Они играли очень сильно, но мы были сдержанны. Мы добились хорошего результата в сложном матче".

Отметим, что "Рома", имеющая столько же очков, что и "Челси" (11 очков), по личным показателям вышла в 1/8 финала лидером группы С. Испанский "Атлетико", занявший 3 место (7 очков), продолжит борьбу в Лиге Европы.