Футболист "Нефтчи" и сборной Азербайджана пропустит один месяц из-за травмы

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Прояснилась информация о состоянии здоровья футболиста "Нефтчи" Магомеда Мирзабекова, получившего травму в первом тайме матча с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, после медицинского обследования была выявлена грыжа живота у 28-летнего защитника. Игрок сборной Азербайджана после месячного лечения приступит к индивидуальным тренировкам.

Защитник пропустит домашний матч V тура Лиги наций с Фарерскими островами и выездной матч VI тура с Косово.