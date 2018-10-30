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    Футболист "Нефтчи" и сборной Азербайджана пропустит один месяц из-за травмы

    Магомед Мирзабеков пропустит матчи с Фарерскими островами и Косово

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Прояснилась информация о состоянии здоровья футболиста "Нефтчи" Магомеда Мирзабекова, получившего травму в первом тайме матча с "Карабахом" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, после медицинского обследования была выявлена грыжа живота у 28-летнего защитника. Игрок сборной Азербайджана после месячного лечения приступит к индивидуальным тренировкам.

    Защитник пропустит домашний матч V тура Лиги наций с Фарерскими островами и выездной матч VI тура с Косово.

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