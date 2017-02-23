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    Футболист национальной сборной Азербайджана дисквалифицирован на 2 игры

    Решение принято Дисциплинарным комитетом Федерации футбола Турции

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана и турецкого клуба "Бурсаспор" Дениз Йылмаз дисквалифицирован на 2 игры.

    Как сообщает Report, решение было принято Дисциплинарным комитетом Федерации футбола Турции.

    В качестве причины указывается грубое обращение опытного нападающего с футболистом "Кайсериспор" в матче XXI тура Суперлиги.

    Отметим, что в очередных 2 турах "Бурсаспор" встретится на выездном матче 24 февраля с "Касымпаша", а 4 марта примет "Газиантепспор". 

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