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    Футболист МЮ Уэйн Руни летом бесплатно перейдет в "Эвертон"

    МЮ готов бесплатно отпустить игрока

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Нападающий английского клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, скорее всего, летом перейдет в "Эвертон" без компенсации от ливерпульской команды, в которой начинал профессиональную карьеру.

    Как передает Report, об этом сообщает английское издание Independent со ссылкой на источник в "Манчестер Юнайтед".

    Издание отмечает, что МЮ готов бесплатно отпустить игрока, если "Эвертон" будет способен предложить 31-летнему форварду зарплату в 150 тысяч фунтов в неделю. В настоящий момент зарплата футболиста составляет 230 тыс. в неделю.

    Также сообщается, что "Эвертон" готовит возвращение своего воспитанника уже "несколько месяцев", а все близкие к ситуации источники отмечают, что переход Руни в родной клуб, скорее всего, состоится.

    Руни с 10 лет выступал за молодежную команду "Эвертона", в основном составе которого дебютировал в 2002 году. Летом 2004 года форварда купил "Манчестер Юнайтед" за 25,6 млн фунтов. С тех пор он выиграл Лигу Чемпионов, стал пятикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка Англии, а также победителем клубного чемпионата мира. В текущем сезоне Руни провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

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