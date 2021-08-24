О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футболист "Маккаби": Матч с "Нефтчи" станет главной игрой нашей жизни

Футболист "Маккаби": Матч с "Нефтчи" станет главной игрой нашей жизни Победа над "Нефтчи" важна как для "Маккаби" (Хайфа), так и для болельщиков футбольного клуба.
Футбол
24 августа 2021 г. 20:06
Футболист Маккаби: Матч с Нефтчи станет главной игрой нашей жизни

Победа над "Нефтчи" важна как для "Маккаби" (Хайфа), так и для болельщиков футбольного клуба.

Как передает Report, об этом сказал журналистам футболист израильской команды Мухаммед Абу Фани в преддверии матча с "черно-белыми".

"В четверг нас ждет важная игра с "Нефтчи". Я бы даже сказал, что это главная игра нашей жизни", - сказал он.

23-летний полузащитник отметил, что команда хорошо понимает значимость предстоящего матча.

"Эта победа важна как для клуба, так и болельщиков. Важна она и с финансовой точки зрения. Мы ждем болельщиков на трибунах стадиона и надеемся, что они вдохновят нас на победу", - добавил он.

Израильский клуб должен принять у себя "Нефтчи" 26 августа на стадионе "Самми Офер". Ответный матч пройдет в 21:00 по бакинскому времени. Предыдущая игра завершилась ничьей (3:3).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Makkabi"nin futbolçusu: "Neftçi" ilə oyun həyatımızın matçı olacaq"

Самое читаемое

Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
Тысячи работников сферы образования в Азербайджане получили справку против вакцины от COVID-19
19 августа 2021 г. 19:24
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
Украинский генерал: Азербайджан проделал достойную работу по возвращению Карабаха
18 августа 2021 г. 14:19
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Лига конференций: Нефтчи сыграл вничью с Маккаби
ФотоЛига конференций: "Нефтчи" сыграл вничью с "Маккаби"
19 августа 2021 г. 22:53
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
Министр обороны Армении пригрозил руководителям ведомств
18 августа 2021 г. 07:05
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
В Азербайджане 138 тыс. учителей вакцинированы от COVID-19
19 августа 2021 г. 15:20
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
Карабах одержал победу над Абердином
Фото"Карабах" одержал победу над "Абердином"
19 августа 2021 г. 22:05
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
Шахмар Мовсумов: 15 сентября планируется возобновление очных занятий в школах
20 августа 2021 г. 11:59
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi