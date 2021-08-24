Футболист "Маккаби": Матч с "Нефтчи" станет главной игрой нашей жизни

Победа над "Нефтчи" важна как для "Маккаби" (Хайфа), так и для болельщиков футбольного клуба.

Победа над "Нефтчи" важна как для "Маккаби" (Хайфа), так и для болельщиков футбольного клуба.

Как передает Report, об этом сказал журналистам футболист израильской команды Мухаммед Абу Фани в преддверии матча с "черно-белыми".

"В четверг нас ждет важная игра с "Нефтчи". Я бы даже сказал, что это главная игра нашей жизни", - сказал он.

23-летний полузащитник отметил, что команда хорошо понимает значимость предстоящего матча.

"Эта победа важна как для клуба, так и болельщиков. Важна она и с финансовой точки зрения. Мы ждем болельщиков на трибунах стадиона и надеемся, что они вдохновят нас на победу", - добавил он.

Израильский клуб должен принять у себя "Нефтчи" 26 августа на стадионе "Самми Офер". Ответный матч пройдет в 21:00 по бакинскому времени. Предыдущая игра завершилась ничьей (3:3).