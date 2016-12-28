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    Футболист клуба АЗАЛ призван на военную службу

    Руслан Насирли будет выступать в 1-м дивизионе

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Клуб АЗАЛ расстался с очередным футболистом.

    Об этом Report сообщил вице-президент клуба Фикрет Гусейнов. 

    Он отметил, что полузащитник Руслан Насирли не будет в составе клуба: "Пришло время военной службы Руслана и он должен выступать в МОИК". 

    Ф.Гусейнзаде сообщил, что ведутся переговоры с двум футболистами из Бразилии: "Они присоединятся к лагерю во время зимних учебно-тренировочных сборов. В случае получения одобрения со стороны главного тренера Тарлана Ахмедова, с ними будет подписан контракт". 

    Отметим, что до Руслана Насирли клуб АЗАЛ расстался с защитниками Брайаном Фоком, Аданом Коронада, Гранзавом Магомедовым, полузащитниками Тагимом Новрузовым, форвардами Давидом Джанелидзе и Мирзагой Хусейнпуром. 

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