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    Футболист "Кешлы" прокомментировал потерю сознания во время матча

    Врачи оказали своевременную помощь

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ "В борьбе за мяч на втором этаже с футболистом соперника я очень неудачно упал на землю. В результате я потерял сознание".

    Об этом заявил Report футболист клуба "Кешля" Славик Алхасов, комментируя потерю сознания на 90-й минуте гостевого матча с "Зиря" 18 тура Премьер-лиги Азербайджана.

    25-летний левый защитник сообщил, что после вмешательства врачей он пришел в себя и продолжил игру, поскольку чувствовал себя хорошо: "Врачи оказали своевременную помощь. От запаха нашатырного спирта я пришел в себя. Возникло чувство тошноты. Честно говоря, немного испугался. Но затем я собрался с силами и продолжил игру. Я уже чувствую себя хорошо. Никаких проблем нет".

    Отметим, что матч завершился победой "Кешлы" со счётом 2:1. Алхасов на 73-й минуте матча забил победный для своей команды гол.

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