Футболист "Карабаха": Ныне в "Спортинге" царит хаос

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ “Не выступай мы в Лиге Европы, мой переход в "Карабах" был бы не столь престижным. Но я рискнул".

По сообщению Report, об этом в интервью болгарскому телеканалу BNT сказал футболист "Карабаха" Симеон Славчев.

24-летний полузащитник, заключивший летом трехлетний контракт с агдамским клубом, доволен своим положением. Он отметил, что лучшие игры ждут впереди: "Основная моя цель – выступление в Европе и проявление своих возможностей".

По его словам, в португальском "Спортинге" его недостаточно оценили: "Ныне в "Спортинге" царит хаос. Были даны неверные указания в плане выявления моих возможностей, поэтому там я не смог показать, на что способен. Я считаю себя хорошим футболистом, ныне мне представился шанс проявить себя. За это время я многое понял, осознал сильные и слабые свои стороны. Мне 24 года, отныне я должен показать все, что умею”.