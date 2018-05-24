Футболист "Карабаха" может продолжить карьеру в итальянской Серии А

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Дональд Герье может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Report, об этом 29-летний полузащитник заявил порталу Haitisporttotal. В услугах футболиста сборной Гаити заинтересован клуб итальянской Серии А, имя которого не разглашается.

"Горжусь тем, что буду играть в одной из лучших лиг Европы", - сказал Герье.

Отметим, что летом прошлого года Дональд Герье подписал двухлетний контракт с "Карабахом". В Агдамском клубе в 34 матчах он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.