Футболист ​"Челси" пропустит матч со сборной Азербайджана

Футболист Матео Ковачич пропустит матч отборочного цикла ЕВРО-2020 между Азербайджаном и Хорватией, который состоится 9 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Хорватии, игрок английского клуба "Челси" был исключен из состава команды из-за травмы. Вместо 25-летнего полузащитника в сборную приглашен игрок местного "Хайдука" Мийо Цакташ.

Напомним, что ранее полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич попросил исключить его из состава команды, заявив, что он психологически не готов к игре.