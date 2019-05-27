Футболист "Челси": Борьба против "Арсенала" будет грандиозной

"В этом сезоне мы грандиозно играли в Лиге Европы. Стратегия Маурицио Сарри работала очень хорошо. Было множество голевых эпизодов, на штрафной площадке соперника постоянно были футболисты "Челси". Борьба против "Арсенала" будет открытой и грандиозной".

Как сообщает Report, об этом касаясь предстоящего в Баку финала Лиги Европы заявил футболист английского "Челси" Педро Родригес.

По словам 32-летнего нападающего, соперник может играть в футбол и очень любит это: "Они, также как и мы, защищаются с переднего фланга. Поэтому, думаю, что финал будет интересным. Во всех финалах всегда помнят лучших. Я помню такие хорошие финалы, как матч "Ливерпуль" - "Милан" и решающий матч с "Арсеналом", который для болельщиков "Барселоны" был очень эмоциональным. Невозможно словами описать те чувства, когда держишь кубок над головой. Это нужно только пережить, так как передать это словами невозможно".

"Люди могут уставать от многого, но от победы - никогда. Всегда стараешься завоевать как можно больше кубков. А в конце карьеры можешь оглянуться назад и посмотреть, чего ты добился", - сказал П.Родригес.

Отметим, что финал между английскими "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.