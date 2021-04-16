Футболист "Арсенала" признан игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвела итоги голосования по определению самого ценного игрока недели в Лиге Европы.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвела итоги голосования по определению самого ценного игрока недели в Лиге Европы.

Как сообщает Report, первое место в опросе занял нападающий "Арсенала" Букайо Сака.

В матче против "Славии" (4:0) 20-летний футболист забил один из голов лондонской команды.

На звание лучшего игрока недели также претендовали защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака, форвард "Вильярреала" Херард Морено и нападающий "Ромы" Эдин Джеко.

В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Вильярреалом", а "Рома" - с "Манчестер Юнайтед".