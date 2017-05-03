Футбольный клуб "АЗАЛ" прекратил свою деятельность

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Профессиональный футбольный клуб "АЗАЛ", выбывший из элиты после того, как занял последнее место в Премьер-лиге Азербайджана 2016/2017, прекратил свою деятельность.

Как сообщает Report, представители столицы заявили об этом на своем официальном сайте.

В обращении говорится, что для клуба в поселке Шувялан была построена современная учебно-тренировочная база и стадион, в команду был приглашен профессиональный тренер и привлечен технический персонал: "Несмотря на это, на фоне развития футбола в нашей стране в последнее время, роста конкуренции среди команд и осуществления эффективного управления в футбольном клубе "АЗАЛ" возникла необходимость в привлечении дополнительных финансовых источников. Приняв во внимание эту необходимость, руководство клуба провело консультации со спонсорами и партнерами и пришло к выводу, что ЗАО "АЗАЛ" для того, чтобы быть представленным в прилегающих к Баку поселках более сильной, профессиональной и конкурентноспособной командой, поддержит футбольный клуб "Зиря", добившийся больших успехов за короткое время.

Профессиональный футбольный клуб "АЗАЛ" приостановит свою деятельность и имеющейся материально-технической базой и инфраструктурой поддержит футбольный клуб "Зиря".

Отметим, что футбольный клуб "АЗАЛ" осуществлял свою деятельность с 2005 года.