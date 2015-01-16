​Французский футболист будет баллотироваться на пост президента ФИФА

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Бывший полуфиналист сборной Франции Давид Жинола готовится выдвинуть кандидатуру на пост президента ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, для этого ему придется получить поддержку 5 федераций и доказать свою активность в вопросах развития футбола.

До этого 47-летний специалист был послом Великобритании при отборе стран-организаторов Чемпионата мира 2018 года.

Заявления на участие в выборах в президенты ФИФА будут приниматься до 29 января. Напомним, что возглавляющий с 2007 года УЕФА Мишель Платини также из Франции.

Отметим, что за время своей карьеры Давид Жинола выступал во французских клубах PSJ и "Брест", защищал честь великобританских клубов "Aston Villa", "Tottenhem" və "Nyukasl". Во время 17 игр в сборной страны он забил три гола. В 1994 году Жинола стал чемпионом Франции и Кубка лиги, в 1993 и 1995 гг. - победителем кубка страны, а в 1999 году - Кубка лиги Великобритании. В результате опросов, проведенных в 1994 году журналом "France Football" и в 1999 году Ассоциацией профессиональных футболистов, Жинола был признан лучшим игроком чемпионата Великобритании.