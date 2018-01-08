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    France Football второй год подряд признаёт Зидана лучшим французским тренером

    Об этом сообщается на официальном сайте журнала

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван авторитетным изданием France Football лучшим французским тренером по итогам 2017 года.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте журнала.

    45-летний специалист удостаивается этой награды второй год подряд.

    В минувшем году под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Француз стал главным тренером мадридской команды в январе 2016 года.

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