France Football второй год подряд признаёт Зидана лучшим французским тренером

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван авторитетным изданием France Football лучшим французским тренером по итогам 2017 года.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте журнала.
45-летний специалист удостаивается этой награды второй год подряд.
В минувшем году под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Француз стал главным тренером мадридской команды в январе 2016 года.
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