ФК "Шапекоэнсе" 21 января проведет первый матч после авиакатастрофы

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "Шапекоэнсе" 21 января проведет товарищеский матч против действующего чемпиона Бразилии по футболу клуба "Палмейрас".

Как передает Report, об этом сообщает агентство АР.

По данным источника, встреча пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" Arena Conda в Шапеко. Это игра станет первой для команды после авиакатастрофы, в которой погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды.

Ранее стало известно о том, что клуб уже сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартует 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.