ФК "Бавария" заработал рекордную сумму за сезон-2016/17

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Доход мюнхенской «Баварии» за сезон-2016/17 составил рекордную для клуба сумму.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

За предыдущий сезон мюнхенцы заработали €64,458 млн.

Прибыль «Баварии» до уплаты налогов составила €66,2 млн, после — €39,19, что почти на 20% превышает показатели сезона-2015/16 (18,6%).

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что данные показатели говорят о надёжности финансовой политики клуба.

В предыдущем сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии.