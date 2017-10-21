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    ФК "Бавария" заработал рекордную сумму за сезон-2016/17

    Прибыль «Баварии» до уплаты налогов составила €66,2 млн, после — €39,19

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Доход мюнхенской «Баварии» за сезон-2016/17 составил рекордную для клуба сумму.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

    За предыдущий сезон мюнхенцы заработали €64,458 млн.

    Прибыль «Баварии» до уплаты налогов составила €66,2 млн, после — €39,19, что почти на 20% превышает показатели сезона-2015/16 (18,6%).

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что данные показатели говорят о надёжности финансовой политики клуба.

    В предыдущем сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии.

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