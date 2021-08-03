О нас
Report Georgia
Аудио новости

Финский клуб на игру с "Нефтчи" выйдет с потерями

Финский клуб на игру с "Нефтчи" выйдет с потерями Финский клуб HİK на выездную игру в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи" выйдет с потерями.
Футбол
3 августа 2021 г. 09:53
Финский клуб на игру с Нефтчи выйдет с потерями

Финский клуб HİK на выездную игру в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи" выйдет с потерями.

Как передает Report, в составе представителя Хельсинки не выступят получившие травмы защитник Маркус Хальсти и нападающий Атому Танака.

Состояние здоровья другого защитника Валттери Морена еще не известно. Ожидается, что он пропустит игру по той же причине.

В составе "Нефтчи" по причине травм игру пропустят Намик Алескеров и Мерт Челик.

Игра состоится сегодня на Bakcell Arena и стартует в 21:00.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Finlandiya klubu "Neftçi" ilə oyuna itkilərlə çıxacaq

Самое читаемое

Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
Пашинян предложил расположить наблюдателей ОДКБ вдоль армяно-азербайджанской границы
29 июля 2021 г. 11:57
В Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
ФотоВ Зардабе жениха и невесту не пустили на свадьбу
29 июля 2021 г. 01:42
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%
28 июля 2021 г. 12:07
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
Минобразования о причине небольшого числа вакантных мест в школах Баку
29 июля 2021 г. 13:31
Завтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
ФотоЗавтра бакинские детсады перейдут на систему электронного приема детей
1 августа 2021 г. 11:34
В Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
ФотоВ Баку сильный ветер снес крышу дома, оставшийся под завалами мужчина вызволен
28 июля 2021 г. 20:36
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
В Баку температура воздуха прогреется до 36 градусов, в регионах ожидаются дожди и град
1 августа 2021 г. 11:41
На Машинном рынке в Баку мужчина подорвал себя гранатой
На "Машинном рынке" в Баку мужчина подорвал себя гранатой
27 июля 2021 г. 17:27
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
Спикер ВНСТ: Такое с Шушой могли сотворить лишь захватчики
29 июля 2021 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi