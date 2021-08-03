Финский клуб на игру с "Нефтчи" выйдет с потерями

Финский клуб HİK на выездную игру в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи" выйдет с потерями.

Финский клуб HİK на выездную игру в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА против "Нефтчи" выйдет с потерями.

Как передает Report, в составе представителя Хельсинки не выступят получившие травмы защитник Маркус Хальсти и нападающий Атому Танака.

Состояние здоровья другого защитника Валттери Морена еще не известно. Ожидается, что он пропустит игру по той же причине.

В составе "Нефтчи" по причине травм игру пропустят Намик Алескеров и Мерт Челик.

Игра состоится сегодня на Bakcell Arena и стартует в 21:00.