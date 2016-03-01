​Финал Кубка Азербайджана пройдет в Гяндже

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Финал Кубка Азербайджана по футболу пройдет на Гянджинском городском стадионе.
Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Комитета клубов Фикрет Гусейнов.
По его словам, принятое на сегодняшнем заседании решение включат в повестку Исполнительного комитета и с этой целью до мая месяца стадион "Кяпяз" будет отремонтирован. До завершения ремонтных ремонт клубу рекомендуется проводить игры на другом стадионе.
Отметим, что финал кубка Азербайджана пройдет 25 мая.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook