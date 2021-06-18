Финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

Финал чемпионата Европы по футболу может быть перенесен из Лондона в Будапешт в случае, если Англия не сможет допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет бри

Финал чемпионата Европы по футболу может быть перенесен из Лондона в Будапешт в случае, если Англия не сможет допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет британская газета The Times.

Финал чемпионата Европы должен пройти 11 июля на стадионе "Уэмбли". По данным издания, если официальные лица Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) не будут освобождены от необходимости проходить самоизоляцию по прибытии, УЕФА рассмотрит возможность переноса матча из Лондона в Будапешт.

Стадион "Уэмбли" вмещает 90 000 зрителей. На первых матчах чемпионата Европы в Лондоне было установлено ограничение в 25% от вместимости арены - 22 500 человек. Планируется, что это число будет увеличено к плей-офф.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.