ФИФА заработала в 2017 году на 300 млн долларов больше запланированного

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Доходы Международной федерации футбола (ФИФА) в 2017 году превысили запланированные на 300 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в финансовом отчете организации.

Отмечается, что ФИФА провела более успешный год с финансовой точки зрения, чем планировалось. Доходы организации получилось увеличить за счет продаж прав на трансляции матчей, а также маркетинговых прав. Также в отчете сообщается, что расходы ФИФА удалось сократить благодаря строгим мерам по контролю за тратами.

Также в отчете ФИФА значится, что организация уже заключила контракты на получение 5,555 млрд долларов из запланированных 5,656 млрд долларов в период с 2015 по 2018 год. Однако ФИФА отмечает, что доходы от проведения чемпионата мира 2018 года еще предстоит учесть, что позволяет сделать прогноз о том, что ФИФА заработает за отчетный период на 100 млн долларов больше, чем планировалось.