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ФИФА заплатит 370 млн долларов клубам, которые отпустят футболистов на ЧМ-2026

ФИФА заплатит 370 млн долларов клубам, которые отпустят футболистов на ЧМ-2026 Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит около 370 миллионов долларов клубам, которые отпустят игроков в национальные сборные на чемпионат мира‑2026, сообщает Report cо ссылкой на Sky Sports.
Футбол
27 марта 2023 г. 19:45
ФИФА заплатит 370 млн долларов клубам, которые отпустят футболистов на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит около 370 миллионов долларов клубам, которые отпустят игроков в национальные сборные на чемпионат мира‑2026, сообщает Report cо ссылкой на Sky Sports.

Эта сумма на 75% больше полученной клубами, игроки из которых выступали на ЧМ‑2022 в Катаре. Кроме того, ECA отказалась от планов помешать проведению клубного чемпионата мира в 2025 году в новом формате. Ранее ФИФА объявила, что число участников турнира увеличится до 32.

Чемпионат мира‑2026 пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США. В нем впервые примут участие 48 команд, а не 32, как было ранее.

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Версия на азербайджанском языке FIFA-nın DÇ-2026-da klublara ödəyəcəyi məbləğ müəyyənləşib

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