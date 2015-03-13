​ФИФА исключила одну страну из отборочного турнира ЧМ-2018

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сборная Зимбабве отстранена от участия в отборочном турнире Чемпионата мира-2018. Как сообщает Report, решение об этом приняло ФИФА. Причиной тому является непогашенная руководством команды в установленные сроки задолженность перед бразильским тренером Жозе Жоржини.

В январе дисциплинарный комитет ФИФА рассмотрел заявление латиноамериканского специалиста, возглавлявшего африканскую сборную в 2008 году, и предписал Федерации футбола Зимбабве в течение 60 дней полностью погасить долг перед тренером. Однако, постановление выполнено не было. Размер долга не уточняется.

Отметим, что отборочный цикл ЧМ стартовал вчера шестью матчами предварительного раунда азиатской зоны. Финальная стадия Чемпионата мира-2018 года пройдет в 11 городах России.