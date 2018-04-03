ФИФА может запретить Ибрагимовичу участвовать на ЧМ-2018

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может не сыграть на чемпионате мира по футболу в составе сборной Швеции.

Как сообщает Report, ФИФА может запретить шведскому форварду участвовать на мундиале из-за того, что у Ибрагимовича есть соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией.

Отметим, что Ибрагимович завершил выступления за национальную команду после чемпионата Европы в 2016 году. Однако форвард не стал исключать того, что он вернется в сборную Швеции и сыграет на чемпионате мира в России.