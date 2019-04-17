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Федерация футбола Украины наказала футболистов, причастных к договорным матчам

ФФУ наказала футболистов, причастных к договорным матчам

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно отстранила четырех игроков от любой деятельности, связанной с футболом. 

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, пожизненно дисквалифицированы Егор Луговой, Олег Давыдов, Сергей Гаращенков и Тарас Дура. 

Президент клуба Ростислав Козарь и тренер Александр Мартюк также пожизненно отстранены от любой связанной с футболом деятельности.

Другие семь футболистов дисквалифицированы на один год с испытательным сроком два года, еще один футболист - на шесть месяцев с испытательным сроком два года. Вердикты могут быть обжалованы в течение 10 дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.

Ранее ФФУ сообщила, что "Сумы" лишены профессионального статуса и исключены из числа участников чемпионата по обвинению в причастности к договорным матчам. 

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