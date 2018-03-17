"Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасараем"

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ «Галатасарай» не сумел победить «Фенербахче» в матче 26-го тура чемпионата Турции.

Как передает Report, встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и закончилась вничью — 0:0.

После 26 туров «Галатасарай» набрал 54 очка и продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Фенербахче» (48) — на четвёртом месте.

В следующем поединке «Фенербахче» в гостях сыграет с «Кайсериспором», а «Галатасарай» примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 1 апреля.

Турция - Суперлига. 26-й тур

Фенербахче - Галатасарай - 0:0