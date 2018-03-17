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    "Фенербахче" сыграл вничью с "Галатасараем"

    Встреча закончилась вничью — 0:0

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ «Галатасарай» не сумел победить «Фенербахче» в матче 26-го тура чемпионата Турции.

    Как передает Report, встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» и закончилась вничью — 0:0.

    После 26 туров «Галатасарай» набрал 54 очка и продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. «Фенербахче» (48) — на четвёртом месте.

    В следующем поединке «Фенербахче» в гостях сыграет с «Кайсериспором», а «Галатасарай» примет «Трабзонспор». Оба матча состоятся 1 апреля.

    Турция - Суперлига. 26-й тур

    Фенербахче - Галатасарай - 0:0

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