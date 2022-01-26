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Фарид Новрузи: Создана хорошая инфраструктура для развития пляжного футбола

Фарид Новрузи: Создана хорошая инфраструктура для развития пляжного футбола "Сейчас в нашей сборной очень хорошая ситуация. По последним показателям рейтинга сборная Азербайджана занимает 27-е место в мировом рейтинге и 10-е место в Европейском".
Футбол
26 января 2022 г. 13:15
Фарид Новрузи: Создана хорошая инфраструктура для развития пляжного футбола

"Сейчас в нашей сборной очень хорошая ситуация. По последним показателям рейтинга сборная Азербайджана занимает 27-е место в мировом и 10-е место в европейском рейтинге".

Об этом Report заявил президент Федерации пляжного футбола Азербайджана (ФПФА) Фарид Новрузи.

Он отметил, что для того, чтобы войти в десятку сильнейших континента, сборная принимала участие в многочисленных тренировочных сборах и турнирах: "Если в мире мы дошли до 27-й, а в Европе - до 10-й строчки, это значит, что мы развиваемся".

Говоря о том, что в настоящее время они работают над развитием детского пляжного футбола, Ф.Новрузи отметил, что в этом году будет организована лига U-13 по пляжному футболу: "Думаем о проведении различных турниров. Мы организуем соревнования в категориях U-13, U-17 и U-20, чтобы привлечь новые лица. Тренировки продолжаются, к нашим командам присоединяются новые члены".

По словам главы Федерации, в настоящее время в Баку создана хорошая инфраструктура для развития пляжного футбола. Ф.Новрузи подчеркнул, что стадион, расположенный рядом с Дворцом водных видов спорта в Баиле, достался им в наследство от Европейских игр Баку-2015: "Это одна из самых больших арен. Это признали и руководители Международной федерации пляжного футбола. То есть инфраструктура у нас на должном уровне".

Пляжный футбол вошел в программу не только Баку-2015, но и II Европейских игр Минск-2019. Но этот вид спорта еще не включен в программу Летних Олимпийских игр. Однако, начиная с Атланты-1996, пляжный волейбол представлен на Олимпийских играх.

Новрузи связывал это с отсутствием ранее гендерного равенства в пляжном футболе: "В Олимпиаде должны участвовать как женщины, так и мужчины. Этому правилу в последнее время уделяется особое внимание. В последние 4 года женский пляжный футбол также начал развиваться. Как только он достигнет определенного уровня, он, вероятно, будет соответствующим образом представлен на Олимпийских играх".

Фарид Новрузи был впервые избран президентом ФПФА в 2008 году.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Novruzi: "Çox yaxşı bünövrə qoymuşuq"

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