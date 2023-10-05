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ЕВРО-2024: Билеты на матч Азербайджан-Австрия поступят в продажу 6 октября

ЕВРО-2024: Билеты на матч Азербайджан-Австрия поступят в продажу 6 октября Билеты на матч Азербайджан-Австрия в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 поступят в продажу 6 октября.
Футбол
5 октября 2023 г. 18:56
ЕВРО-2024: Билеты на матч Азербайджан-Австрия поступят в продажу 6 октября

Билеты на матч Азербайджан-Австрия в рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 поступят в продажу 6 октября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), определены цены на билеты и адреса, по которым они будут выставлены на продажу.

Болельщики смогут приобрести билеты в ТЦ Gənclik Mall, 28 Mall, кассе Дворца Гейдара Алиева, киосках №1 и №2, Центрах ASAN xidmət №1, №2, №3, №4, в Сумгайытском региональном центре ASAN xidmət №1 и на сайте iticket.az.

Цены на билеты варьируются от 5 до 200 манатов:

Категория 1 - 15 манатов

Категория 2 - 10 манатов

Категория 3 - 5 манатов

VIP E, F, G, H - 50 манатов

VIP A, B - 50 манатов

VIP 31-36 - 50 манатов

VIP C2, D2 - 30 манатов

VVIP C, D - 200 манатов.

Отметим, что матч начнется в 20:00 16 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке AVRO-2024: Azərbaycan – Avstriya oyununun biletləri oktyabrın 6-da satışa çıxarılacaq

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