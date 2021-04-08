ЕВРО-2020: В Испании считают невозможным проведение игр со зрителями

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Бильбао в присутствии зрителей

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Бильбао в присутствии зрителей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно требованиям правительства Страны Басков, публика может быть допущена на чемпионат Европы в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня, либо если показатель загруженности коечного фонда зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении RFEF эти условия называются невыполнимыми.

Ранее агентство Reuters сообщало, что мэрия Бильбао предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации.