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ЕВРО-2020: В Испании считают невозможным проведение игр со зрителями

ЕВРО-2020: В Испании считают невозможным проведение игр со зрителями Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Бильбао в присутствии зрителей
Футбол
8 апреля 2021 г. 01:43
ЕВРО-2020: В Испании считают невозможным проведение игр со зрителями

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) не считает возможным проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Бильбао в присутствии зрителей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Согласно требованиям правительства Страны Басков, публика может быть допущена на чемпионат Европы в случае вакцинации 60% населения региона до 14 июня, либо если показатель загруженности коечного фонда зараженными коронавирусом будет составлять не более 2%. В заявлении RFEF эти условия называются невыполнимыми.

Ранее агентство Reuters сообщало, что мэрия Бильбао предоставила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) информацию о том, что готова провести матчи чемпионата Европы на стадионе "Сан-Мамес" с заполняемостью трибун равной 25% при улучшении эпидемиологической ситуации.

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